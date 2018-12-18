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Путину показали отобранное у террористов в Сирии оружие

14:35
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Новое российское оружие заставит задуматься тех, кто привык к агрессивной риторике, заявил президент

Основные направления и дальнейшее развитие Вооружённых сил России, а также строительство военных объектов во вторник обсудил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны в Москве. В нём принимают участие глава ведомства Сергей Шойгу, командующие военных округов, члены правительства, парламентарии, руководители центральных органов военного управления, передает "ТВ Центр".

В своём выступлении Владимир Путин затронул тему борьбы с терроризмом в Сирии. Она, по словам главы государства, будет продолжена. Также президент обсудил расширение НАТО на Восток, договор РСМД и подвёл итоги уходящего года.

Как отметил Владимир Путин, все виды и рода войск развивались сбалансировано и по плану. Укрепилась ядерная триада России. Хорошие результаты были показаны на различных учениях, в том числе на манёврах "Восток-2018". Войска оснастили современными образцами оружия и техники.

"Серьёзные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании Федеральному Собранию 1 марта. Имею в виду начало серийного производства ракетного комплекса "Авангард" и успешные испытания "Сармата", - заявил президент.

Также Владимир Путин осмотрел выставку вооружений, изъятых у террористов в Сирии. Президенту показали образцы стрелкового и холодного оружия, беспилотники и другую технику. Всё это было произведено в десятках стран мира и незаконно доставлено в арабскую республику.

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Владимир Путину осматривает изъятое у террористов в Сирии оружие
Владимир Путину осматривает изъятое у террористов в Сирии оружие
Изъятое у террористов в Сирии оружие
Изъятое у террористов в Сирии оружие
Изъятое у террористов в Сирии оружие
Изъятое у террористов в Сирии оружие
Владимир Путину осматривает изъятое у террористов в Сирии оружие
Владимир Путину осматривает изъятое у террористов в Сирии оружие
Расширенное заседании коллегии министерства обороны РФ
Расширенное заседании коллегии министерства обороны РФ
Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
Расширенное заседании коллегии министерства обороны РФ
Расширенное заседании коллегии министерства обороны РФ
Расширенное заседании коллегии министерства обороны РФ
Расширенное заседании коллегии министерства обороны РФ
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