Путину показали отобранное у террористов в Сирии оружие

Новое российское оружие заставит задуматься тех, кто привык к агрессивной риторике, заявил президент

Основные направления и дальнейшее развитие Вооружённых сил России, а также строительство военных объектов во вторник обсудил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны в Москве. В нём принимают участие глава ведомства Сергей Шойгу, командующие военных округов, члены правительства, парламентарии, руководители центральных органов военного управления, передает "ТВ Центр".

В своём выступлении Владимир Путин затронул тему борьбы с терроризмом в Сирии. Она, по словам главы государства, будет продолжена. Также президент обсудил расширение НАТО на Восток, договор РСМД и подвёл итоги уходящего года.

Как отметил Владимир Путин, все виды и рода войск развивались сбалансировано и по плану. Укрепилась ядерная триада России. Хорошие результаты были показаны на различных учениях, в том числе на манёврах "Восток-2018". Войска оснастили современными образцами оружия и техники.

"Серьёзные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании Федеральному Собранию 1 марта. Имею в виду начало серийного производства ракетного комплекса "Авангард" и успешные испытания "Сармата", - заявил президент.

Также Владимир Путин осмотрел выставку вооружений, изъятых у террористов в Сирии. Президенту показали образцы стрелкового и холодного оружия, беспилотники и другую технику. Всё это было произведено в десятках стран мира и незаконно доставлено в арабскую республику.