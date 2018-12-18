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В Кремле ответили на обвинения в "милитаризации" Крыма

13:59
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Песков рассказал о дальнейших действиях России в связи с принятием ГА ООН очередной резолюции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции Москвы в связи с принятой Генассамблеей ООН резолюцией "О милитаризации Крыма и Севастополя". По его словам, Кремль выражает свое несогласие и сожаление в связи с подобными обвинениями.

"Дело в том, что Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации. Крым воссоединился с Россией в результате свободного волеизъявления крымчан", - напомнил представитель Кремля.

Также Песков отметил, что этот плебисцит был проведен "в строгом соответствии с действующим на тот момент на Украине законодательством". В связи с этим, как отметил Песков, Москва продолжит последовательно разъяснять свою позицию и "доводить ее до сведения наших визави", передает News.ru.

При этом он не стал комментировать тот факт, почему так мало стран проголосовали "против" данной резолюции. Он объяснил это тем, что пока не ознакомился с деталями голосования.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма, а также акваторий Азовского и Черного морей. Ее ранее предложил Киев. За документ проголосовали 66 стран, против высказались 19, а еще 72 воздержались.

В резолюции, в частности, говорится, что присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, "политической независимости и территориальной целостности Украины". Также ГА ООН осуждает увеличивающееся военное присутствие России в частях Черного и Азовского морей.

После этого президент Украины Петр Порошенко поздравил Генассамблею ООН с принятием документа. По его мнению, резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества относительно "продолжающегося противоправного поведения Кремля".

Крым вернулся в состав России после проведённого там в марте 2014 года референдума. Большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Однако власти Украины и ряд стран Запада не признали итоги плебисцита.

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