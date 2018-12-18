Лещенко показал скандальное фото Порошенко

Рядом с президентом Украины обнаружили парочку криминальных авторитетов

Украинский народный депутат Сергей Лещенко опубликовал в своем Telegram-канале фотографию, сделанную в день избрания главы новой автокефальной православной церкви Украины. На ней рядом с украинским лидером заметили днепропетровского уголовного авторитета Александра Петровского, известного как "Нарик".

"О его причастности к уголовному миру заявлял нынешний генпрокурор [Юрий] Луценко. Его многие годы также считали "крышей" Игоря Коломойского. На фото "Нарик" находится слева от митрополита", – отметил Лещенко.

На молебне рядом с новоизбраным главой УПЦ Епифанием и олигархом Порошенко засветился криминальный авторитет Нарик.

Лидер одной из крупнейших ОПГ центральной Украины Александр Налекрешвили по кличке “Нарик” он заручился поддержкой близкого к президенту депутата от БПП Павелко. pic.twitter.com/jLlPCD00Zz — Ray (@Ray_net_ua) 18 декабря 2018 г.

Как передает "ПолитНавигатор", ранее на украинском Пятом канале, который принадлежит Порошенко, был показан фильм, в котором "Нарик" был назван одним из героев "спасения" города Днепра (нынешнее название Днепропетровска) от "российской оккупации". Также отмечалось, что в 1990-е его знали, как одного из самых крупных рэкетиров и бандитов региона. Тем не менее, сейчас Петровского называют меценатом, а все уголовные дела в его отношении закрыты. Между тем, настоящая фамилия авторитета - Налекрешвили. Позднее он изменил ее на Петровский.

В свою очередь, видеоблогер Анатолий Шарий написал в своем Facebook, что рядом с Порошенко кроме "Нарика" на фото стоит еще один авторитет по кличке "Эмиль".

После майдана ряд экспертов отмечал, что у Порошенко и главы МВД Украины Арсена Авакова могут быть тесные связи с криминальным миром.

15 декабря в Киеве состоялся так называемый "объединительный собор". Его организовали для создания на Украине новой поместной православной церкви. По замыслу она должна быть отделена от Московского патриархата. Томос об автокефалии будет вручен главе поместной православной церкви 6 января 2019 года. Им на том же соборе был избран Епифаний (Думенко).