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Шойгу оценил возможности России против НАТО

14:31
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Российская армия может противостоять любым угрозам

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к обрушению всей системы контроля над распространением оружия массового поражения и краху системы мировой безопасности. Об этом заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны во вторник, 18 декабря.

Президент подчеркнул, что Вашингтон выходит из ДРСМД под надуманным предлогом, используя привычные способы бездоказательных обвинений России. По словам Путина, США сами же своих обязательства давно нарушили.

Затронул президент и тему НАТО, передает "МИР24". Он заявил, что Альянс продолжает наращивать свою военную инфраструктуру у границ России. Министр обороны Сергей Шойгу добавил, что ведомство следит за действиями НАТО и готова противодействовать любым угрозам.

"Современная, мобильная компактная и боеспособная российская армия без увеличения численности и военного бюджета готова противодействовать существующим в перспективе угрозам", - сказал Шойгу.

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