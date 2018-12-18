В Подмосковье убили 27-летнюю девушку из-за 87 тысяч

Изверги забили свою жертву монтировкой

В Подмосковье 23-летний мужчина заказал убийство знакомой, решив не выплачивать девушке долг в 87 тысяч рублей. Трагедия разыгралась в 2017 году.

В качестве исполнителей мужчина нанял троих 17-летних жителей Подольска. Тщательно продумав убийство, он заманил знакомую в автомобиль. Мужчина отвез девушку в безлюдное место, где на нее напали и избили.

Когда от полученных ранений пострадавшая скончалась, ее тело закопали. На этом преступники не ограничились и обокрали квартиру погибшей, передает агентство "Москва".

В настоящее время убийцы задержаны. Уголовное дело передано в суд.