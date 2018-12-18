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НОВОСТИ

Напавшему на школу в Перми подростку вынесли суровый приговор

14:35
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Суд признал 17-летнего подростка виновным и приговорил его к 10 годам воспитательной колонии

Бывший ученик школы №127 в Перми пройдет принудительное лечение у психиатра и проведет почти 10 лет в воспитательной колонии. Он признан виновным в покушении на убийство 30 человек, разбое и умышленном поджоге имущества школы.

В январе 2018 года несовершеннолетний преступник вместе с соучастником напал на учеников и учителя с ножом. Всего были ранены 15 человек, из них 14 детей в возрасте от 10 до 12 лет и учительница, получившая 17 ножевых ранений, сообщил Интерфакс.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших. Пострадавшая учительница, защищавшая школьников, получит 1,5 миллиона рублей.

16-летний соучастник преступления сейчас находится в психиатрическом стационаре.

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