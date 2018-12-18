Британские хакеры "жестко" атаковали сайт посольства России

Атака совершена, предположительно, из Великобритании

Сайт российского посольства в Лондоне был "жестко взломан". Об этом сообщили дипломаты. По их данным, инцидент произошел 17 декабря во второй половине дня.

Отмечается, что атаку могли совершить из Соединенного королевства, передает РИА Новости. При этом она произошла на фоне сообщений, что редакция BBC дала задание своему корреспонденту отыскать во французских беспорядках "российский след".

Ранее ТВЦ.ru сообщал, что спецслужбы Франции не смогли отыскать признаков того, что к протестам "желтых жилетов" якобы причастна Россия.