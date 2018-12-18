ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Британские хакеры "жестко" атаковали сайт посольства России

15:00
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Атака совершена, предположительно, из Великобритании

Сайт российского посольства в Лондоне был "жестко взломан". Об этом сообщили дипломаты. По их данным, инцидент произошел 17 декабря во второй половине дня.

Отмечается, что атаку могли совершить из Соединенного королевства, передает РИА Новости. При этом она произошла на фоне сообщений, что редакция BBC дала задание своему корреспонденту отыскать во французских беспорядках "российский след".

Ранее ТВЦ.ru сообщал, что спецслужбы Франции не смогли отыскать признаков того, что к протестам "желтых жилетов" якобы причастна Россия.

Главное сегодня
Хакеры
Хакеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.