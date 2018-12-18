Федорцов раскрыл секрет съемок фильма "Брат"

Андрей Федорцов стал гостем передачи Татьяны Устиновой "Мой герой" на телеканале "ТВ Центр"

Всегда интересно узнать, что остается за кадром любимого фильма. Актер Андрей Федорцов, известный зрителям по ролям режиссера Степы из фильма "Брат" и лейтенанта Васи Рогова из сериала "Убойная сила", рассказал в передаче "Мой герой" о закулисье съемочного процесса.

Узнаваемым актером Федорцов стал не сразу, он долго безо всякого результата обивал пороги "Ленфильма". Но однажды артист попал на пробы в фильм "Брат".

"Балабанова я не знал. Сидит какой-то человек и говорит: "Испугайся!". И я испугался, а он: "О! Все, иди…" <…> Не знал я и Сережу Бодрова, который что-то все время писал. Как позже выяснилось, доделывал дипломную работу", - признался Федорцов.

В одной из сцен фильма героя Федорцова должны были сильно напугать кинобандиты. Над секундным эпизодом актеры и режиссеры бились несколько часов.

"Журавлев (актер Анаталий Журавлев – прим. ред.) грозит моему герою: "Я тебя убью!" А мне не страшно! Надо искать что-то другое…Балабанов не выдержал, ушел, а мы с Толей стали придумывать, как меня напугать. Он говорит: "Давай я тебе глаз вырву? Нет, лучше в глаз выстрелю! Страшно же!". И это помогло", - рассказал Федорцов.

Отыгранный эпизод показал все мастерство Федорцова – и внутреннее переживание по Константину Станиславскому, и принцип движения от Михаила Чехова.

"Я же единственный, наверное, кто прочитал все восемь томов Станиславского. Кстати, кто говорит о системе Станиславского, тот врет. Значит, не дочитал до конца. Нет никакой системы!", - гордо заявил актер.

Подробнее смотрите в программе "Мой герой" на канале "ТВ Центр" в среду, 19 декабря, в 13:40.