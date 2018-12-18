Российская фигуристка оправдалась за бегство в Польшу

Спортсменка не нашла себе места на родине

Фигуристка из России Екатерина Куракова рассказала, почему приняла решение сменить спортивное гражданство и начать выступать за Польшу на соревнованиях одиночек. По ее словам, в этой стране она почувствовала "большой интерес к себе".

16-летняя спортсменка отметила, что там она "очень нужна" в то время, как в России для нее "нет места". Куракова добавила, что в Польше она может принести пользу. В первую очередь, своему зрителю.

"Наверное, будет хорошо, если я объясню так: например, есть замечательный хирург, он может и хочет спасать жизни людей. Приходит этот хирург устраиваться на работу в больницу, а там все знают, что он хороший и талантливый, но у них в больнице нет свободных мест", - рассказала девушка.

Она добавила, что в таком случае врачу приходится устраиваться на работу в другую больницу и спасать людей там, передает Sport24.

Также она отметила, что не сталкивалась с критикой своего решения о переезде в Польшу в соцсетях как это произошло с еще одной российской фигуристкой Евгенией Медведевой.

За Россию Куракова выступала до 2017 года. Также она была задействована в главной роли в ледовом шоу Ильи Авербуха. В настоящий момент девушка тренируется под руководством канадца Брайана Орсера.

Евгения Медведева на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане взяла две серебряные медали. В мае она прекратила свое сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и уехала тренироваться в Канаду под руководством все того же Брайана Орсера. Однако, в отличие от более юной коллеги, она продолжает представлять Россию на соревнованиях.