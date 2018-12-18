Украина заказала почти 600 сюжетов в эфире CNN

Украинское правительство потратит более 500 тысяч долларов на заказные сюжеты на ТВ

В эфире телеканала CNN пройдут 580 заказанных Киевом сюжетов. Об их содержании пока ничего не сообщается, но известно, что все они пройдут на ТВ до конца 2018 года.

Соответствующий конкурс ранее завершило Министерство информационной политики Украины. Власти потратят на ТВ-сюжеты более 500 тысяч долларов. Рекламные услуги исполнит фирма "Си-эф-си Консалтинг", пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Компания, которой предстоит заниматься размещением заказных материалов, принадлежит украинскому бизнесмену Геннадию Курочке. "Си-эф-си" обязалась показать почти 600 сюжетов длиной 30 секунд в прайм-тайм.

Украинские власти ранее неоднократно ограничивали работу представителей российских СМИ, в том числе регулярно запрещая им въезд в страну. Журналистов из России, в частности, обвиняют в пропаганде.