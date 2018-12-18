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Британский корабль с пушкой и пулеметом вторгся в Черное море

16:19
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Великобритания намерена поддержать принцип свободы навигации в черноморском регионе

Разведывательный корабль «Эко» британского Королевского Военно-морского флота вторгся в акваторию Черного моря. Об этом свидетельствуют опубликованные в турецких социальных сетях фотографии, на которых судно проходит через Босфор.

Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон пояснил, что корабль направлен в регион с целью обеспечения принципа свободы мореплавания. Он добавил, что в январе и феврале 2019 года Великобритания в качестве помощи направит в Украину отряд своих военнослужащих из военно-морского флота, морской пехоты и армии.

Кроме того, бывший главком британского ВМФ требовал отправить в Черное море вместо разведчика эскадренный миноносец типа 45, который «смог бы за себя постоять в этих условиях», сообщает Интерфакс.

Британский корабль-разведчик оснащен датчиками для сбора военных данных, пушкой и пулеметом.

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