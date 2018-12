Трамп ополчился на Twitter из-за недостатка подписчиков

Президент США Дональд Трамп считает, что социальная сеть Twitter намерено удалила многих подписчиков его официальной страницы, а также препятствуют их росту. Американский президент добавил, что Facebook, Twitter и Google в целом продвигают интересы Демократической партии.

"Facebook, Twitter и Google настолько пристрастны в пользу демократов, это смешно! Twitter, кстати, стал еще больше мешать людям присоединиться к @realDonaldTrump", - подчеркнул Трамп.

Facebook, Twitter and Google are so biased toward the Dems it is ridiculous! Twitter, in fact, has made it much more difficult for people to join @realDonaldTrump. They have removed many names & greatly slowed the level and speed of increase. They have acknowledged-done NOTHING!