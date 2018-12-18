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Опасные для детей сайты заблокируют

16:54
  • вторник
  • 18 декабря 2018

В России запретили "Группы смерти" и "Колумбайн-сообщества"

Президент Владимир Путин подписал закон о борьбе с сайтами и сообществами в интернете, которые подстрекают детей к преступлениям.

В перечень информации, которую необходимо блокировать, включили "направленную на склонение или иным образом вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетних". Эту информацию, как отмечали авторы законопроекта, распространяют "Группы смерти" и "Колумбайн-сообщества".

Закон позволит незамедлительно блокировать любые интернет-страницы, которые могут побуждать детей к совершению противоправных действий. Документ опубликован на сайте портала правовой информации.

Изменения в законодательство подготовили после трагедии в Керчи. 17 октября студент Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в здании политехнического колледжа. После этого он покончил с собой. Жертвами атаки стали 20 человек. Еще несколько десятков получили ранения различной степени тяжести.

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