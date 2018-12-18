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Стало известно, сколько стоил Майдан

16:36
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Простые украинцы потеряли пятую часть дохода, сообщили в Нацбанке

Нацбанк Украины сравнил реальные доходы украинцев за 2018 и 2013 года. В первом полугодии 2018 года реальный располагаемый доход населения составил 82% от уровня 2013 года.

Таким образом, начавшийся в 2013 году в Киеве "Евромайдан" обошелся простым украинцам в 18% от их дохода. Данные приводятся в финансовом отчете Нацбанка, на который обратило внимание издание "112 Украина".

По данным Нацбанка, в 2018 году рост реального располагаемого дохода ускорился благодаря пересмотру заработных плат, социальных выплат, увеличению заработков трудовых мигрантов и замедлении инфляции. Основной двигатель роста - заработная плата. Она увеличилась на 26%.

В ноябре 2013 года в Киеве началась многомесячная акция протестов "Евромайдан". Беспорядки в центре украинской столицы завершились лишь в феврале 2014 года.

Смотрите спецреп "В Центре событий" о "Евромайдане"
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