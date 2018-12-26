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В чем встретить Новый год-2019. Советы от Влада Лисовца

12:34
  • среда
  • 26 декабря 2018

Цвет настроения - желтый

Наступающий 2019 год - год Желтой свиньи или Земляного Кабана. Он поможет принять важные решения, будет способствовать трудолюбию и упорству. Смена годового цикла произойдет 5 февраля 2019 года, но удачу и благополучие можно начать привлекать уже в новогоднюю ночь.

Задобрить Желтую Земляную свинью можно грамотно подобранными для новогодней ночи нарядами и аксессуарами. Стихия года Свиньи – Земля, а значит, цвет года – желтый и коричневый. Кроме того, стоит обратить внимание на золотистый, бежевый, терракотовый оливковый, серебристый, серый и другие цвета, максимально приближенные к природным.

"Самым красивым, как и всегда, для женщины будет платье. Лучше, если будет глубокий вырез. Ткани блестящие – сейчас это абсолютный тренд. Цвета лучше выбирать, как чувствуете. Если говорить про моду, то – золото, серебро, желтый цвет, все оттенки оранжевого. Прическа – легкие и струящиеся волосы", - рассказал ТВЦ.ru стилист, парикмахер и дизайнер Влад Лисовец.

 

Совсем не обязательно искать желтое платье или костюм. Свой образ можно разбавить аксессуарами этого цвета. Для этих целей подойдут золотые украшения, а также изделия из дерева. Многим может показаться удивительным, но Свинья не любит небрежность. Вещи не должны быть мятыми и грязными. Волосы нужно уложить, а макияжем подчеркнуть естественную красоту лица. 

"Длинные серьги. Яркие губы или стрелки, какие-то красивые, торжественные. Маленькая сумочка, если вы отправляетесь на мероприятие, для того, чтобы взять с собой помаду и капельки для глаз", - указывает Лисовец.

Стилист советует не бояться эксперементировать с одеждой и обувью, вполне уместно сочетать между собой спортивное и классическое. 

"Обувь – либо очень грубая, громоздкая, либо обычные классические лодочки – беспроигрышный вариант, всегда красиво выглядит. Юным девушкам можно совмещать юбку в пайетках с обычной белой футболкой и белыми кроссовками", - объяснил эксперт моды. 

 

С мужским образом на новый год все гораздо проще. "Главное чтобы мужчина у нас хотя бы рубашку надел", шутит Лисовец.

"Мужчины у нас очень скромные, поэтому по цветам можно держаться на уровне синего, серого, зеленого, горчичного. Если пиджак, то не с рубашкой, а обязательно с футболкой, чтобы было более молодежно. Широкие брюки, прямые или широкие джинсы, классические туфли. Сейчас микс абсолютно разрешен", - рассказал эксперт.

Стилист не советует надевать в новогоднюю ночь галстуки и бабочки, поскольку это выглядит очень надуманно. Исключение – мероприятия с дресс-кодом.

"Во всех остальных случаях футболка белая, черная, серая лучше, чем рубашка под пиджак. И пиджак ни в коем случае не приталенный по фигуре, потому что это старомодно", - обращает внимание мужчин стилист.

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