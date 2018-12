Что шазамили в 2018 году люди по всему миру

Чаще всего пользователи Shazam искали песню Solo (Clean Bandit и Demi Lovato), X (Nicky Jam & J Balvin) и One kiss (Calvin Harris & Dua Lipa)

Сервис Shazam, который позволяет распознавать мелодии, назвал самые популярные запросы уходящего 2018 года.

Чаще всего пользователи искали песню Solo (Clean Bandit и Demi Lovato) – 9,1 миллиона запросов. На втором месте расположился трек X (Nicky Jam & J Balvin), на третьем - One kiss (Calvin Harris & Dua Lipa), на четвертом - In My Mind (Dynoro & Gigi D’Agostino), на пятом – Perfect (Ed Sheeran), пишет BBC.

Во второй части ТОП-10 расположились Leave A Light On (Tom Walker), Girls Like You (Maroon 5 feat. Cardi B). Замыкают рейтинг композиции Friends (Marshmello & Anne-Marie), Flames (David Guetta & Sia) и I Like It (Cardi B & Bad Bunny & J Balvin).

В 2017 году чаще всего искали композицию Perfect (Ed Sheeran) и Despacito (Luis Fonsi & Daddy Yankee).