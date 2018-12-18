Экс-главе "Правого сектора" перерезали горло

По разным данным, речь идет либо об убийстве, либо о суициде

Бывшего главу радикальной организации "Правый сектор" (организация запрещена в России – прим. ред.) во Львовской области Игоря Коцюрубу нашли с перерезанным горлом в городе Червоноград.

Как сообщается на сайте региональной Нацполиции, мужчина покончил с собой еще 16 декабря. Однако местные СМИ, ссылаясь на друзей Коцюрубы, утверждает, что мужчину жестоко убили, перерезав ему горло.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец призвала прокурора взять под личный контроль расследование смерти радикала. "Правда о смерти Игоря должна быть установлена, виновные - жестко наказаны", - написала она в Facebook.

Как пишет Корреспондент.net, по факту смерти 53-летнего мужчины открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Полиция всегда открывает производство по этой статье, даже в случае самоубийства, отмечает издание.

К настоящему моменту Коцюрубу уже похоронили. Прощание состоялось в Военном Храме Сретения Господня. Захоронение - на Лычаковском кладбище. Информация об этом размещена на сайте Львовской областной администрации.

Коцюруба был комендантом палаточного городка во время "Евромайдана". Весной 2014 года он руководил "Правым сектором" во Львовской области. До 2015 года возглавлял формирование по охране правопорядка во Львове. В одном из своих заявлений украинский радикал призвал устроить массовое убийство русских.