Не представляется возможным: вопящих об утечке данных успокоили

Роскомнадзор предложил им самим защищать личные данные

Роскомнадзор снял ответственность с ФНС за сохранность данных индивидуальных предпринимателей. В РКН считают, что ответственность лежит на самих предпринимателях.

19 ноября 2018 года стало известно о массовой утечке персональных данных граждан, регистрирующих ИП, сообщает News.ru.

Представители Роскомнадзора утверждают, что оператором является сам индивидуальный предприниматель, он же и ответственен за сохранность данных. На работу ФНС федеральный закон не распространяется, добавили в ведомстве.