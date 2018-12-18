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Не представляется возможным: вопящих об утечке данных успокоили

17:41
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Роскомнадзор предложил им самим защищать личные данные

Роскомнадзор снял ответственность с ФНС за сохранность данных индивидуальных предпринимателей. В РКН считают, что ответственность лежит на самих предпринимателях.

19 ноября 2018 года стало известно о массовой утечке персональных данных граждан, регистрирующих ИП, сообщает News.ru.

Представители Роскомнадзора утверждают, что оператором является сам индивидуальный предприниматель, он же и ответственен за сохранность данных. На работу ФНС федеральный закон не распространяется, добавили в ведомстве.

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