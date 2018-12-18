Полицейских Франции простимулируют деньгами в дни акций "желтых жилетов"

Стражи порядка отказываются работать в полную силу из-за низкой зарплаты

Французское правительство хочет выплатить одноразовую прибавку к зарплате в размере 300 евро тем полицейским, которые были мобилизованы в связи с протестами "желтых жилетов".

В то же время власти признали, что за десять лет они задолжали стражам порядка 275 миллионов евро за сверхурочную работу, пишет ТАСС.

Ранее профсоюзы французских полицейских заявили, что будут выполнять минимум своих обязанной в дни протестов "желтых жилетов" до тех пор, пока им не повысят заработную плату. В среднем за сверхурочный труд французский жандарм получает менее одного евро за час – это крайне мало, учитывая высокий уровень опасности их работы.

Во Франции с середины ноября проходят протесты против повышения цен на бензин, участники акции носят светоотражающие жилеты для автомобилистов. В последствии митингующие начали выражать недовольство общественно-политической ситуацией в стране в целом.

4 декабря правительство ввело мораторий на повышение тарифов, но беспорядки в стране продолжаются.