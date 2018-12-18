"Сошла с ума": на Украине дали прогноз о будущем России

Украинские политики продолжают пугать народ мифической российской агрессией

Россия в течение года прекратит существование, если решит вторгнуться на территорию Украины. Такой прогноз дал первый президент страны Леонид Кравчук. По его мнению, у Москвы попросту не хватит ресурсов для удержания Украины.

Кравчук предложил представить ситуацию, при которой "Россия взяла и сошла с ума и оккупировала Украину". По его мнению, чтобы подчинить ее Москве придется потратить 70% бюджета.

"Это непросто. Она с Крымом не может справиться. А Украину удержать не сможет", - приводит его слова "УНИАН".

Украинские политики регулярно предрекают России прекращение существования. Накануне с похожим прогнозом выступил глава МВД страны Арсен Аваков. По его словам, если Россия решится на "наземную агрессию", то для нее это станет настоящей катастрофой. При этом он заверил, что Киев готов к такому сценарию.

Ранее Петр Порошенко после инцидента в Керченском проливе ввел в нескольких приграничных с Россией областях военное положение. Оно будет действовать до 26 декабря.