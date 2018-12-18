ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Сошла с ума": на Украине дали прогноз о будущем России

18:22
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Украинские политики продолжают пугать народ мифической российской агрессией

Россия в течение года прекратит существование, если решит вторгнуться на территорию Украины. Такой прогноз дал первый президент страны Леонид Кравчук. По его мнению, у Москвы попросту не хватит ресурсов для удержания Украины.

Кравчук предложил представить ситуацию, при которой "Россия взяла и сошла с ума и оккупировала Украину". По его мнению, чтобы подчинить ее Москве придется потратить 70% бюджета.

"Это непросто. Она с Крымом не может справиться. А Украину удержать не сможет", - приводит его слова "УНИАН".

Украинские политики регулярно предрекают России прекращение существования. Накануне с похожим прогнозом выступил глава МВД страны Арсен Аваков. По его словам, если Россия решится на "наземную агрессию", то для нее это станет настоящей катастрофой. При этом он заверил, что Киев готов к такому сценарию.

Ранее Петр Порошенко после инцидента в Керченском проливе ввел в нескольких приграничных с Россией областях военное положение. Оно будет действовать до 26 декабря.

Читайте также:
Новости по теме
Жители Украины
Жители Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.