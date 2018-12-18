Курилки вернутся в российские аэропорты

С заявлением выступил профильный комитет Госдумы

Комитет Госдумы по охране здоровья порекомендовал принять в первом чтении законопроект, разрешающий курить в специальных изолированных комнатах аэропортов.

"Допущение курения в специально оборудованных вентиляцией помещениях аэропортов будет являться оправданной мерой, направленной на более эффективную защиту от табачного дыма некурящих пассажиров и работников аэропорта, профилактику нарушений антитабачного законодательства", - цитирует заключение комитета ТАСС.

По данным опросов, более 30% пассажиров регулярно нарушают запрет на курение и дымят в туалетах. За полгода 2014 года в одном только "Шереметьево" было возбуждено почти две тысячи административных дел.

Против инициативы выступил Минздрав. Возвращение курительных комнат превращает курение в вариант социальной нормы, что может привести к росту числа курильщиков, отметил замминистра здравоохранения Олег Салагай.