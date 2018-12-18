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Судье пригрозили расправой из-за Кокорина и Мамаева

18:51
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Аноним требует освободить футболистов или "ждать изменений в жизни"

В Мосгорсуд во вторник пришло электронное письмо с угрозами в адрес судьи. Аноним потребовал отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на свободу.

Вся информация о письме, которое пришло в день рассмотрения апелляционной жалобы о продлении ареста в отношении спортсменов, уже передана полиции, сообщили в пресс-службе суда. Также в настоящее время решается вопрос о предоставлении судье государственной защиты, передает "Интерфакс".

"Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу я буду вынужден на неделе устроить митинг. А судья пусть ходить с охраной потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни", - говорится в письме анонима (пунктуация автора сохранена).

 

Во вторник Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста Мамаеву и Кокорину, обвиняемым в хулиганстве и побоях, до 8 февраля. Кроме того, суд признал законным продление ареста и двум другим фигурантам дела - Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому. Мамаев назвал "позором" решение суда.

Ситуация с игроками "Зенита" и "Краснодара" серьезная, а сами игроки "полезны обществу". Таким мнением во вторник поделился бывший футболист сборной России Андрей Аршавин.

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