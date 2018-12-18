"Московское долголетие" станет постоянной программой с 2019 года

В проект добавят курсы по компьютерным технологиям продвинутого уровня

Мэр Москвы Сергея Собянин распорядился с 1 января 2019 года сделать "Московское долголетие" постоянно действующей городской программой.

Запись в кружки будут открыты не только в центрах соцобслуживания, но и в местах их проведения. Градоначальник подчеркнул, что участие в проекте по-прежнему будет возможно с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин, несмотря на повышение пенсионного возраста в стране, передает ТВЦ.ru.

"По пожеланиям пенсионеров - участников проекта, в проект будет внесен ряд дополнений: организованы театральные студии и кружки, а также открыты курсы продвинутого уровня, например, в сфере компьютерных технологий", - рассказал Собянин.

Проект "Московское долголетие" был запущен в марте 2018 года, его участниками уже стали более 180 тысяч пожилых москвичей.