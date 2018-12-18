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Путин: новые российские ракеты образумят США

19:57
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Новое российское оружие заставит задуматься тех, кто привык к агрессивной риторике

Москва настаивает на сохранении российско-американского Договора по ракетам средней и меньшей дальности и предлагает другим странам присоединиться к нему. Владимир Путин заявил об этом, выступая на заседании коллегии Министерства обороны. Договор по ракетам выполняет стабилизирующую роль. Но если США выйдут из него, Россия, по словам президента, примет ответные меры и это не составит для неё большого труда. На коллегии обсуждались вопросы перевооружения армии, социальной защиты военнослужащих, итоги операции в Сирии. 

В Министерстве обороны - экскурсия для президента. Владимиру Путину показывают трофеи из Сирии. Сотня типов оружия - от пистолетов до гранатометов из 18 стран: беспилотные летательные аппараты, обезвреженные российскими военными, образцы самодельных взрывных устройств, боевики маскировали их под консервные банки, камни и даже детские игрушки.

Тему Сирии Путин поднимает, выступая и на заседании коллегии. Констатирует: уровень боевой подготовки российских войск заметно вырос. И во многом этому помог опыт, полученный в Арабской республике.

"В мероприятиях оперативной и боевой подготовки задействовалось вооружение, прошедшее проверку в Сирии, а также использовался опыт, полученный нашими военнослужащими в борьбе с террористами. Как известно, после разгрома основных группировок боевиков ситуация в этой стране постепенно стабилизируется. Однако бандиты ещё пытаются огрызаться. Хочу подчеркнуть: бескомпромиссная борьба с боевиками будет продолжена", - заявил президент.

Защита России от внешних угроз - ключевая задача, продолжает верховный главнокомандующий. Многое сделано: заметно укрепилась ядерная триада, есть прорыв и в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия - того самого, о котором Путин говорил в Послании Федеральному Собранию.

"Имею в виду начало серийного производства ракетного комплекса "Авангард" и успешные испытания "Сармата", несение опытно-боевого дежурства гиперзвукового авиакомплекса "Кинжал", а также отработку практического применения боевых лазерных комплексов "Пересвет". Это оружие кратно – именно кратно – увеличивает потенциал армии и флота, тем самым надёжно и, безусловно, обеспечивает безопасность России на ближайшие десятилетия. Укрепляет баланс сил, а значит, и стабильность в мире. Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике", - говорит Путин.

В первую очередь задуматься стоит Соединенным штатам. Их заявление о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к обрушению всей системы контроля над вооружениями, уверен Путин. Неуместен и предлог, который Вашингтон использует для такого опасного шага. Якобы Россия нарушает обязательства по договору, что, конечно, неправда.

Принципиальный вопрос - правильно определять приоритеты: куда тратить деньги, говорит президент. Ни один рубль не должен уйти не по назначению.

"Мы видим с вами диспаритет в финансировании между ведущими военными державами. Свыше 700 миллиардов – бюджет Пентагона. 725 – ну, рекорд! Это такой милитаристский бюджет на самом деле, а у нас 46 был в прошлом году. И больше того, у нас ещё ожидается в процентном отношении снижение расходов на цели обороны. Это не в ущерб пойдёт безопасности, имея в виду, что мы основные расходы, которые должны были сделать, задел, положить задел в развитие Вооружённых Сил, мы сделали в предыдущие несколько лет. Но всё-таки здесь диспаритет очень большой, а нам нужно сохранить стратегический баланс. Вопрос: возможно ли это или нет? И если возможно, как это сделать?" – задался вопросом президент.

Активно развиваются и традиционные виды вооружений. По словам Сергея Шойгу, только в следующем году Воздушно-космические силы получат 143 новых летательных аппарата и два полка зенитно-ракетных систем С-400. В военно-морской флот придут 12 новых кораблей, боевых катеров и две подлодки, в сухопутные войска - поставят более 700 современных бронемашин. И это далеко не все задачи, которые стоят перед министерством обороны. 

Владимир Путин замечает: не менее важно укреплять моральный дух военнослужащих. Здесь всё внимание - социальному обеспечению.

"В этом году исполнены обязательства по обеспечению жильем в отношении почти ста тысяч военнослужащих Минобороны – 98,7. А всего за последние шесть лет жилье получили больше полумиллиона - 560 тысяч военнослужащих. Будем активно продолжать эту работу и в 2019 году. Важно и впредь уделять этим вопросам постоянное внимание, потому что только так, вникая в насущные проблемы военнослужащих и решая эти проблемы, мы будем укреплять социальный статус защитников Родины, поднимем в обществе престиж военной службы", - говорит президент.

В конце заседания Владимир Путин поблагодарил военных за добросовестную службу и любовь к Родине. Вручил государственные награды за укрепление обороноспособности России. Ордена Суворова удостоен Восточный военный округ, Ордена Жукова - Академия имени Фрунзе, Орденом Кутузова - Международный противоминный центр. После коллегии у президента состоялась еще одна встреча -  с командующими войсками военных округов и Северным флотом.

Ольга Оксенич и Юлия Олейник, "ТВ Центр".  

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Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Расширенное заседании коллегии министерства обороны РФ
Расширенное заседании коллегии министерства обороны РФ
Расширенное заседании коллегии министерства обороны РФ
Расширенное заседании коллегии министерства обороны РФ
Сергей Шойгу, Владимир Путин и Валерий Герасимов
Сергей Шойгу, Владимир Путин и Валерий Герасимов
Расширенное заседании коллегии министерства обороны РФ
Расширенное заседании коллегии министерства обороны РФ
Владимир Путину осматривает изъятое у террористов в Сирии оружие
Владимир Путину осматривает изъятое у террористов в Сирии оружие
Владимир Путину осматривает изъятое у террористов в Сирии оружие
Владимир Путину осматривает изъятое у террористов в Сирии оружие
Владимир Путину осматривает изъятое у террористов в Сирии оружие
Владимир Путину осматривает изъятое у террористов в Сирии оружие
Владимир Путину осматривает изъятое у террористов в Сирии оружие
Владимир Путину осматривает изъятое у террористов в Сирии оружие
Владимир Путин на встрече командующими войсками военных округов и Северным флотом
Владимир Путин на встрече командующими войсками военных округов и Северным флотом
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