Путин: новые российские ракеты образумят США

Новое российское оружие заставит задуматься тех, кто привык к агрессивной риторике

Москва настаивает на сохранении российско-американского Договора по ракетам средней и меньшей дальности и предлагает другим странам присоединиться к нему. Владимир Путин заявил об этом, выступая на заседании коллегии Министерства обороны. Договор по ракетам выполняет стабилизирующую роль. Но если США выйдут из него, Россия, по словам президента, примет ответные меры и это не составит для неё большого труда. На коллегии обсуждались вопросы перевооружения армии, социальной защиты военнослужащих, итоги операции в Сирии.

В Министерстве обороны - экскурсия для президента. Владимиру Путину показывают трофеи из Сирии. Сотня типов оружия - от пистолетов до гранатометов из 18 стран: беспилотные летательные аппараты, обезвреженные российскими военными, образцы самодельных взрывных устройств, боевики маскировали их под консервные банки, камни и даже детские игрушки.

Тему Сирии Путин поднимает, выступая и на заседании коллегии. Констатирует: уровень боевой подготовки российских войск заметно вырос. И во многом этому помог опыт, полученный в Арабской республике.

"В мероприятиях оперативной и боевой подготовки задействовалось вооружение, прошедшее проверку в Сирии, а также использовался опыт, полученный нашими военнослужащими в борьбе с террористами. Как известно, после разгрома основных группировок боевиков ситуация в этой стране постепенно стабилизируется. Однако бандиты ещё пытаются огрызаться. Хочу подчеркнуть: бескомпромиссная борьба с боевиками будет продолжена", - заявил президент.

Защита России от внешних угроз - ключевая задача, продолжает верховный главнокомандующий. Многое сделано: заметно укрепилась ядерная триада, есть прорыв и в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия - того самого, о котором Путин говорил в Послании Федеральному Собранию.

"Имею в виду начало серийного производства ракетного комплекса "Авангард" и успешные испытания "Сармата", несение опытно-боевого дежурства гиперзвукового авиакомплекса "Кинжал", а также отработку практического применения боевых лазерных комплексов "Пересвет". Это оружие кратно – именно кратно – увеличивает потенциал армии и флота, тем самым надёжно и, безусловно, обеспечивает безопасность России на ближайшие десятилетия. Укрепляет баланс сил, а значит, и стабильность в мире. Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике", - говорит Путин.

В первую очередь задуматься стоит Соединенным штатам. Их заявление о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к обрушению всей системы контроля над вооружениями, уверен Путин. Неуместен и предлог, который Вашингтон использует для такого опасного шага. Якобы Россия нарушает обязательства по договору, что, конечно, неправда.

Принципиальный вопрос - правильно определять приоритеты: куда тратить деньги, говорит президент. Ни один рубль не должен уйти не по назначению.

"Мы видим с вами диспаритет в финансировании между ведущими военными державами. Свыше 700 миллиардов – бюджет Пентагона. 725 – ну, рекорд! Это такой милитаристский бюджет на самом деле, а у нас 46 был в прошлом году. И больше того, у нас ещё ожидается в процентном отношении снижение расходов на цели обороны. Это не в ущерб пойдёт безопасности, имея в виду, что мы основные расходы, которые должны были сделать, задел, положить задел в развитие Вооружённых Сил, мы сделали в предыдущие несколько лет. Но всё-таки здесь диспаритет очень большой, а нам нужно сохранить стратегический баланс. Вопрос: возможно ли это или нет? И если возможно, как это сделать?" – задался вопросом президент.

Активно развиваются и традиционные виды вооружений. По словам Сергея Шойгу, только в следующем году Воздушно-космические силы получат 143 новых летательных аппарата и два полка зенитно-ракетных систем С-400. В военно-морской флот придут 12 новых кораблей, боевых катеров и две подлодки, в сухопутные войска - поставят более 700 современных бронемашин. И это далеко не все задачи, которые стоят перед министерством обороны.

Владимир Путин замечает: не менее важно укреплять моральный дух военнослужащих. Здесь всё внимание - социальному обеспечению.

"В этом году исполнены обязательства по обеспечению жильем в отношении почти ста тысяч военнослужащих Минобороны – 98,7. А всего за последние шесть лет жилье получили больше полумиллиона - 560 тысяч военнослужащих. Будем активно продолжать эту работу и в 2019 году. Важно и впредь уделять этим вопросам постоянное внимание, потому что только так, вникая в насущные проблемы военнослужащих и решая эти проблемы, мы будем укреплять социальный статус защитников Родины, поднимем в обществе престиж военной службы", - говорит президент.

В конце заседания Владимир Путин поблагодарил военных за добросовестную службу и любовь к Родине. Вручил государственные награды за укрепление обороноспособности России. Ордена Суворова удостоен Восточный военный округ, Ордена Жукова - Академия имени Фрунзе, Орденом Кутузова - Международный противоминный центр. После коллегии у президента состоялась еще одна встреча - с командующими войсками военных округов и Северным флотом.

Ольга Оксенич и Юлия Олейник, "ТВ Центр".