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Турция раздора: Эрдоган тормозит договоренности по Сирии

20:04
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Помешать политическому урегулированию в Арабской республике может новая военная операция Анкары

Первая сессия конституционного комитета Сирии может пройти уже в начале следующего года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи в астанинском формате, которая прошла в Женеве. Переговоры в закрытом режиме продолжались более трёх часов. Не обошлось без разногласий. Тем не менее, политический процесс в Арабской Республике набирает обороты. Правда, помешать этому могут планы Анкары. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал военную операцию против сирийских курдов. 

Встреча глав внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном Де Мистурой для прессы традиционно проходит в закрытом режиме. Журналистам дают запечатлеть лишь её начало, а по итогам следует только короткое заявление, зачитать которое поручают Сергею Лаврову.

"Сегодня нами были представлены позитивные результаты консультаций по составу сирийского конституционного комитета, работа которого должна начаться в начале следующего года. Она должна опираться на чувство компромисса и достижение общего согласия, которое позволит достичь поддержки со стороны сирийского народа", - заявил глава МИД. 

В сирийский конституционный комитет войдут представители официального Дамаска, оппозиции и гражданского общества. Вокруг последней группы было больше всего разногласий. Но их, судя по всему, удалось устранить, согласовав окончательный список участников. И это безусловный прорыв, правда, не отменяющий других проблем.

"Россия, Иран и Турция, в целом, согласны по нескольким пунктам в отношении сирийского досье, но есть и другие соображения. У Анкары есть планы относительно Сирии, которые могут не соответствовать интересам России или Ирана. Похоже, что политический процесс продвигается вперед, но ему мешают события на местах", - говорит  ведущий эксперт Gulf State Analytics Теодор Карасик.

Одним из таких событий может оказаться военная операция против сирийских курдов, которую Эрдоган рекламирует уже вторую неделю. Изначально против этого выступал Вашингтон. Потому как курдов они поддерживают и оружием, и военными инструкторами, вероятность которых попасть под турецкие ракеты в таком случае возрастает многократно. Это больше всего и беспокоило США, убедить которые, по словам Эрдогана, ему все-таки удалось.

"На прошлой неделе мы официально объявили о том, что начнем военную операцию на востоке от Ефрата. Это произойдет в ближайшее время. Детали мы уже обсудили с президентом Трампом, и он положительно отнёсся к тому, что мы планируем предпринять", - заявил президент Турции.

Тут, правда, есть один нюанс. Трамп сегодня говорит одно, а завтра уже другое. И все это усугубляется внутриполитическим конфликтом внутри США. Этими обстоятельствами Эрдоган и пытается воспользоваться, говорят политологи, решив проблему сирийских курдов, которых он считает террористами.

"Игра на этих противоречиях дает возможность Эрдогану вбивать клинья между союзниками и при необходимости мало по малу отвоевывать территорию за территорией, при этом создавая впечатления, что Турция ничего не делает. Хотя на самом деле она активно играет в регионе. И сейчас пытается даже в курдской среде создать атмосферу неопределенности и внести сомнения, что США будут поддерживать курдов до конца", - рассуждает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Другие эксперты, утверждают, что турецкий лидер откровенно блефует, пытаясь шантажировать США. Экономическая ситуация в Турции сейчас не располагает к войне. Да, и тот небольшой воинский контингент, который был переброшен к границе с Сирией, говорят эксперты, не указывает на то, что операция против курдов действительно начнется. Эрдоган пытается выдать желаемое за действительное. Это как с выдачей оппозиционера Гюлена. Стамбул говорит, что его вот-вот экстрадируют. А в Вашингтоне об этом ни сном, ни духом, если верить источникам Reuters.

"На встрече с президентом Эрдоганом на G20 президент Трамп не давал обещания экстрадировать Фетхуллаха Гюлена", - говорится в сообщении агентства.

В общем, о возвращении полноценного мира на сирийскую землю пока говорить точно рано. Хотя шаги в этом направлении, конечно же, следуют. Скоро приступят к разработке новой конституции. Комитет, который этим займется, должен приступить к работе уже в начале следующего года.

Александр Панюшкин, Дмитрий Денежкин, "ТВ Центр".  

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