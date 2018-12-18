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Ватикан открестился от новой украинской церкви

19:35
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Ранее новая украинская церковь похвасталась признанием Святым престолом

Ватикан не признавал новую украинскую поместную церковь. Все официальные новости публикуются только на сайте Святого престола в бюллетене службы печати, а не в журнале Vatican News.

Ранее новая украинская церковь назвала себя признанной Ватиканом, о чем сообщил пресс-секретарь украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря в своем Facebook.

"Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями в силу канонического признания вселенским патриархом Варфоломеем украинской церкви и ее — эта церковь приобретает для Ватикана субъектность", - написал он.

15 декабря в Киеве состоялся так называемый "объединительный собор". Его организовали для создания на Украине новой поместной православной церкви. По замыслу она должна быть отделена от Московского патриархата. Томос об автокефалии будет вручен главе поместной православной церкви 6 января 2019 года. Им на том же соборе был избран Епифаний (Думенко).

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