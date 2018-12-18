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НОВОСТИ

Стали известны новые подробности вольготной жизни Цеповяза в тюрьме

19:41
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Цеповяз получал поощрения от администрации колонии при отсутствии на то законных оснований

Генпрокуратура привела новые подробности жизни осужденного по делу "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза, который отбывает наказание в колонии строгого режима в Амурской области.
Появились новые фото "королевских" пиров Цеповяза в колонии

В отношении заключенного должны были применяться особые профилактические меры, однако администрация колонии перевела его на облегченные условия содержания. Представитель прокуратуры Александр Куренной сообщил, что Цеповяз "повольготнее себя чувствовал, чем остальные заключенные".

Куренной также сообщил, что Цеповязу предоставлялись внеочередные свидания, причем с разными людьми, даже с теми, кто не являлся его родственником. "Был ослаблен и постоянный надзор за его поведением, он нарушал свои обязанности, игнорировал запреты", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Кроме того, выяснилось, что у осужденного в колонии был личный телефон, а также мангал. Фотографии Цеповяза с шашлыками ранее "взорвали" Сеть. К обсуждению шикарной жизни заключенного подключились в Кремле, назвав всю историю "отвратительной".

В отношении руководства амурской исправительной колонии, где содержится осужденный на 20 лет член "банды Цапков", было возбуждено уголовное дело. Начальник амурского ФСИН был наказан за нарушения в колонии.

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Вячеслав Цеповяз в колонии
Вячеслав Цеповяз в колонии
Вячеслав Цеповяз в колонии
Вячеслав Цеповяз в колонии
Вячеслав Цеповяз в колонии
Вячеслав Цеповяз в колонии
Вячеслав Цеповяз в колонии
Вячеслав Цеповяз в колонии
Вячеслав Цеповяз
Вячеслав Цеповяз
Вячеслав Цеповяз в колонии
Вячеслав Цеповяз в колонии
Вячеслав Цеповяз в колонии
Вячеслав Цеповяз в колонии
Колония, где содержится Цеповяз
Колония, где содержится Цеповяз
Колония, где содержится Цеповяз
Колония, где содержится Цеповяз
Колония, где содержится Цеповяз
Колония, где содержится Цеповяз
Колония, где содержится Цеповяз
Колония, где содержится Цеповяз
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