Стали известны новые подробности вольготной жизни Цеповяза в тюрьме

Цеповяз получал поощрения от администрации колонии при отсутствии на то законных оснований

Генпрокуратура привела новые подробности жизни осужденного по делу "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза, который отбывает наказание в колонии строгого режима в Амурской области.

В отношении заключенного должны были применяться особые профилактические меры, однако администрация колонии перевела его на облегченные условия содержания. Представитель прокуратуры Александр Куренной сообщил, что Цеповяз "повольготнее себя чувствовал, чем остальные заключенные".

Куренной также сообщил, что Цеповязу предоставлялись внеочередные свидания, причем с разными людьми, даже с теми, кто не являлся его родственником. "Был ослаблен и постоянный надзор за его поведением, он нарушал свои обязанности, игнорировал запреты", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Кроме того, выяснилось, что у осужденного в колонии был личный телефон, а также мангал. Фотографии Цеповяза с шашлыками ранее "взорвали" Сеть. К обсуждению шикарной жизни заключенного подключились в Кремле, назвав всю историю "отвратительной".

В отношении руководства амурской исправительной колонии, где содержится осужденный на 20 лет член "банды Цапков", было возбуждено уголовное дело. Начальник амурского ФСИН был наказан за нарушения в колонии.