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Запашного уличили в посещении "помоек"

19:59
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Накануне Запашный пожаловался Путину на строительство площадки для Cirque du Soleil

Директор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный должен принести публичные извинения за распространение непроверенной информации. Этого требует владелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев.

В противном случае, Запашный должен предоставить ресурс, где бизнесмен якобы говорил о том, что в Сколково появится постоянная площадка для канадского Cirque du Soleil.

"Путь покажет хоть одно интервью мое <…>, что мы строим для "дю Солей", тогда он (Запашный – прим. ред.) прав. Он ссылается на какие-то газеты "Гудок", "Свисток", "Восток", какие - то интернет-помойки, сайты", - цитирует Гуцериева ТАСС.

Ранее Запашный пожаловался президенту России Владимиру Путину на то, что в Сколково в 2019 году появится постоянная площадка для Cirque du Soleil, что негативно скажется на российском цирке и спорте.

Представители Cirque du Soleil сочли обвинения Запашного голословными и необоснованными. Группа "Сафмар" Гуцериева, которая является основным застройщиком территории Сколково, объяснила, что речь идет о строительстве площадки под многофункциональный зал, который любой может взять в аренду. Накануне Гуцериев пригрозил Запашному судом за клевету.

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