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Киев готовит химическую провокацию в Донбассе при поддержке Запада

20:30
  • вторник
  • 18 декабря 2018

СБУ намерена провести диверсию на экологически опасных объектах Донбасса

Украина при поддержке США и Великобритании готовит масштабную диверсию в Донбассе. Новые свидетельства, которые подтверждают это, получила разведка самопровозглашённой ДНР.

Во вторник о химической провокации подробно рассказал глава республики Денис Пушилин. По его словам, после диверсии спецслужбы Украины обвинить в преступлениях Россию, а также ЛНР и ДНР.

"Это, прежде всего предприятия, которые используют в своем производстве хлор, аммиак и другие опасные вещества", - цитирует Донецкое агентство новостей заявление Пушилина. По другой версии, в Донбассе применят боевое отравляющее вещество, которое якобы было выпущено с территории ДНР.

"Есть данные, что американцами для придания правдоподобности обвинениям ДНР и России уже подготовлены осколки снарядов, обработанные боевыми ядами", - рассказала Пушилин. Целью провокации он назвал отмену выборов президента Украины, "шансов на победу в которых у Порошенко нет".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о подготовке Киевом вооруженной провокации в Крыму. Предварительно, она намечена на конец декабря.

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