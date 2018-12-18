ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Могут ограбить и обидеть": В России запретили уличные табло с курсами валют

20:52
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Таким образом власти борются с нелегальными "обменниками"

Владимир Путин подписал закон, который по задумке властей должен способствовать борьбе с нелегальными "обменниками". Согласно документу, в России запрещено размещать на уличных табло информацию о курсах валют.

Идея запрета табло с курсами валют за пределами помещения банков принадлежит Центробанку. Регулятор уверен, что такие таблички, как правило, размещают нелегальные пункты обмена валют, принадлежащие неустановленным физическим лицам.

Новый закон в беседе с "Эхо Москвы" прокомментировал профессор Высшей школы экономики Иван Родионов. Эксперт уверен, что запрет призван защитить покупателей.

"Валюта должна покупаться и продаваться в банках. В обменниках покупателя могут и ограбить, и еще как-нибудь обидеть - он незащищен, в отличие от кассира за толстым стеклом", - сказал он.

При этом, по словам Родионова, пункты обмена валюты не исчезнут полностью из-за угрозы появления "черного" рынка.

Читайте также:
Главное сегодня
Пункт обмена валют
Пункт обмена валют
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.