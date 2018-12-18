"Могут ограбить и обидеть": В России запретили уличные табло с курсами валют

Таким образом власти борются с нелегальными "обменниками"

Владимир Путин подписал закон, который по задумке властей должен способствовать борьбе с нелегальными "обменниками". Согласно документу, в России запрещено размещать на уличных табло информацию о курсах валют.

Идея запрета табло с курсами валют за пределами помещения банков принадлежит Центробанку. Регулятор уверен, что такие таблички, как правило, размещают нелегальные пункты обмена валют, принадлежащие неустановленным физическим лицам.

Новый закон в беседе с "Эхо Москвы" прокомментировал профессор Высшей школы экономики Иван Родионов. Эксперт уверен, что запрет призван защитить покупателей.

"Валюта должна покупаться и продаваться в банках. В обменниках покупателя могут и ограбить, и еще как-нибудь обидеть - он незащищен, в отличие от кассира за толстым стеклом", - сказал он.

При этом, по словам Родионова, пункты обмена валюты не исчезнут полностью из-за угрозы появления "черного" рынка.