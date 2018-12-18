Попытки блондинки заправить Tesla бензином попали на видео

Как тебе такое, Илон Маск?﻿

В Сети появилось видео, на котором девушка тщетно пытается заправить электромобиль Tesla S бензином на АЗС. Действие происходит в США.

Запись сделали стоящие в очереди автомобилисты. Сначала девушка пыталась засунуть шланг в гнездо для заряда батареи, затем проверила багажник. После блондинка достала мобильный телефон, видимо, намереваясь получить консультацию.

В какой-то момент к ней подошел мужчина и объяснил, что здесь зарядить машину не получится. Девушка оказалась с юмором и рассмеялась.

"Как она определила, что ей нужен бензин?!", - пишут пользователи в комментариях под видео. "Как тебе такое, Илон Маск?﻿", - вопрошают другие.