Пугачеву поймали на неверности

В Примадонну полетели первые шпильки после возвращения на сцену

Музыкант Юрий Лоза дал певице Алле Пугачевой ценные указания по случаю ее возвращения на сцену спустя почти десятилетнего перерыва.

Возраст - не приговор, язвительно указал он. По его мнению, "в любом возрасте есть хорошее", но в 70 лет уже не стоит "изображать девочку-припевочку", порекомендовал Примадонне артист в эфире НСН.

Также Лоза высказался о причинах возвращения певицы на сцену, проведя параллели с семейной жизнью: "То хочется уйти, то хочется вернуться. Кто-то сохраняет верность своим словам, кто-то нет".

В декабре Пугачева заявила о возвращении на сцену. 17 апреля она проведет юбилейный концерт на сцене Кремлевского дворца. "В жизни раз бывает 70 лет. Дай Боже сил мне на этот вечер", – анонсировала мероприятие Примадонна в Instagram.

Ранее Пугачева произвела фурор, покрасовавшись в мини-юбке.