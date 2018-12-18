Московские ипохондрики передумали выселять онкобольных детей

Активистов переубеждали следователи, сотрудники прокуратуры и врачи

Жители дома на юго-западе Москвы, которые собирали подписи против проживания онкобольных детей в соседней квартире, передумали выселять их.

Совместными усилиями их смогли убедить следователи, врачи, сотрудники прокуратуры и благотворительного фонда "Подари жизнь". Жильцы отказались от всех претензий и выразили желание помогать фонду в поддержке семей, говорится в сообщении СКР по Москве.

В начале декабря стало известно, что семья с онкобольными детьми подверглась травле со стороны соседей в Москве. Одна из жительниц дома посчитала, что такие дети могут быть заразными и представляют опасность для окружающих. Женщина собирала подписи, чтобы выселить "заразных", и расклеивала "предупреждения".