Главную ёлку страны доставили в Кремль на автопоезде

Новогодний автопоезд под управлением Деда Мороза точно в срок привез лесную красавицу на Соборную площадь

Главную новогоднюю ель страны во вторник вечером доставили в Кремль. Почти 30-метровое дерево возрастом около 100 лет было срублено в минувшие выходные в Щелковском районе Подмосковья.

Перед отправкой в столицу елку упаковали и поместили на специальную грузовую платформу. Новогодний автопоезд под управлением Деда Мороза точно в срок прибыл на Красную площадь. После доклада офицеру охраны начался самый ответственный этап - провоз негабаритного груза через Спасские ворота. Операция прошла успешно, отмечает "ТВ Центр".

Теперь предстоит установить лесную красавицу на Соборной площади и нарядить согласно утвержденному эскизу. В этом году выбран мотив "Зимний лес". Для украшения понадобится несколько тысяч игрушек и более километра гирлянд.

Все работы должны завершиться к 24 декабря. А на 26-е число намечен традиционный детский праздник общероссийской елки в Государственном кремлевском дворце. На него приглашены более пяти тысяч ребят из всех регионов России. Обязательный пункт в программе торжеств - хоровод вокруг ели на Соборной площади.