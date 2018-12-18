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Главную ёлку страны доставили в Кремль на автопоезде

22:56
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Новогодний автопоезд под управлением Деда Мороза точно в срок привез лесную красавицу на Соборную площадь

Главную новогоднюю ель страны во вторник вечером доставили в Кремль. Почти 30-метровое дерево возрастом около 100 лет было срублено в минувшие выходные в Щелковском районе Подмосковья.

Перед отправкой в столицу елку упаковали и поместили на специальную грузовую платформу. Новогодний автопоезд под управлением Деда Мороза точно в срок прибыл на Красную площадь. После доклада офицеру охраны начался самый ответственный этап - провоз негабаритного груза через Спасские ворота. Операция прошла успешно, отмечает "ТВ Центр".

Теперь предстоит установить лесную красавицу на Соборной площади и нарядить согласно утвержденному эскизу. В этом году выбран мотив "Зимний лес". Для украшения понадобится несколько тысяч игрушек и более километра гирлянд.

Все работы должны завершиться к 24 декабря. А на 26-е число намечен традиционный детский праздник общероссийской елки в Государственном кремлевском дворце. На него приглашены более пяти тысяч ребят из всех регионов России. Обязательный пункт в программе торжеств - хоровод вокруг ели на Соборной площади.

О том как выбрать и украсить новогоднюю красавицу читайте в материале ТВЦ.ru по ссылке.
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Доставка главной новогодней ёлки страны в Кремль
Доставка главной новогодней ёлки страны в Кремль
Доставка главной новогодней ёлки страны в Кремль
Доставка главной новогодней ёлки страны в Кремль
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