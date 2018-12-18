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В Третьяковке рассказали, как будут "лечить" Ивана Грозного после покушения

22:46
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Для реставраторов создадут отдельную мастерскую со столом-трансформером

Знаменитую картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" посетители Третьяковской галереи увидят ближе к концу 2020 года. Хранители музея рассказали, как идет подготовка к реставрации полотна, пострадавшего от рук вандала, а также, что намерены сделать в Третьяковке, чтобы предотвратить происшествия, подобные тому, которое потрясло мир искусства в мае. В ближайшее время в музее планируют установить видеокамеры нового поколения и стационарные ограждения. Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Александры Сергомасовой.
"Выпил и накрыло": вандал оправдался за порчу картины "Иван Грозный"
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Реставрация картины художника И.Е.Репина "Иван Грозный и сын его Иван"
Реставрация картины художника И.Е.Репина "Иван Грозный и сын его Иван"
Третьяковская галерея
Третьяковская галерея
Реставрация картины художника И.Е.Репина "Иван Грозный и сын его Иван"
Реставрация картины художника И.Е.Репина "Иван Грозный и сын его Иван"
Вход в Третьяковскую галерею
Вход в Третьяковскую галерею
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