"Реверанс в сторону подзабытой Украины": как ООН принимала резолюцию по Крыму

Украину поощряют на новые провокации во имя западных политических амбиций

В Кремле выразили несогласие и сожаление в связи с антироссийской резолюцией, которую с подачи Украины приняла Генассамблея ООН. В документе наша страна, как всегда беспочвенно, осуждается за якобы милитаризацию Крыма и Севастополя. В российском МИД назвали это продолжением зашоренной кампании против Москвы. И, судя по результату голосования в ООН, не у всех хватило решимости принять участие в подобной авантюре - в поддержку резолюции высказалось меньше государств, чем воздержалось.

Украинская резолюция о милитаризации Крыма – документ, не имеющий юридической силы и не обязывающий к исполнению. Очередной антироссийский выпад и ничего не стоящий реверанс в сторону подзабытой Украины, чтобы потешить самолюбие.

Его поддержка большинством представителей членов ООН тоже весьма сомнительна. За - только 66 государств, в основном, из натовского блока и желающих в него войти, против - 19. И действительно большинство - 72 страны - отмолчались. Они воздержались от голосования, чтобы не ввязываться в весьма сомнительную историю.

"Сожалеем по поводу прошедшего голосования. Отрадно то, что очень много государств воздержалось, не желая иметь ничего общего с этой вредоносной украинской затеей. При этом приходится констатировать, что сегодня сформировалась группа стран-членов ООН - прежде всего, входящих в НАТО и ЕС - которая своими действиями (а также бездействием) поощряют своих украинских подопечных на новые преступления и провокации в регионе во имя западных политических амбиций", - уверен первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Если прочитать предложенную Киевом резолюцию, становится понятно, почему большинство стран-членов ООН отказались ее даже обсуждать, а не то что осуждать Россию. Документ попросту абсурден. В первом пункте сказано, что присутствие российских войск в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости, территориальной целостности не только Украины, но безопасности и стабильности соседних стран и даже всего европейского региона. Те, кто проголосовал за, получается, осудили то, что государство держит свою армию на своей же территории.

"В этой связи мы можем выразить только своё несогласие с подобной позицией и своё сожаление. Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доводить до сведения наших визави", - прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле в очередной раз напомнили: воссоединение полуострова с Россией произошло по воле его жителей и в строгом соответствии с действующим на тот момент на Украине законодательством. Поддержавшие украинскую резолюцию страны-члены ООН также осудили инвестиции российского государства в собственную инфраструктуру - строительство и открытие моста через Керченский пролив. Это тоже одна из многочисленных претензий Киева к Москве. А еще украинские власти нафантазировали в резолюции, что Россия якобы ограничивает проход иностранных судов в Азовском море и нарушает права человека на территории полуострова. И то, что 91 государство ООН с этим не согласилось, Киев, кажется, совершенно, не волнует. Замминистра иностранных дел Украины попытался уколоть российскую делегацию: мол, раз вы плохо понимаете по-английски, перейду на русский. Из-за трудностей перевода отрикошетило совсем не туда, куда метил Сергей Кислица.

"Представляется, что в этом зале стыдно всем. Стыдно более чем четырем десяткам коспонсоров. Стыдно почти 70 странам, которые поддержали резолюцию. И не стыдно только Российской Федерации", - заявил заместитель министра иностранных дел Украины.

Принятая ООН резолюция также содержит призыв к России освободить украинских моряков, вторгшихся в чужие воды и не препятствовать проходу украинских кораблей в Черном и Азовском морях. А еще вывести российские войска из российского Крыма.

Сирия, Иран и Белоруссия предлагали внести в документы поправки, призывающие к тщательному расследованию Керченской истории, настраивающие обе стороны на диалог и отсылающие к Минским договоренностям. Но все корректировки были отвергнуты. И вовсе не потому, что они не имели здравого смысла, а потому что цель этой резолюции совсем иная. Кстати, документы по инциденту в Керченском проливе Киев засекретил. Видимо, чтобы если у кого-то из международной группы поддержки все-таки появятся сомнения в украинской трактовке событий, не было возможности проверить подозрения.

"Это свидетельствует о том, что правда находится на нашей стороне. И это главный результат. У нас теперь, можно сказать, сложился костяк, до 70 государств, которые нас всегда будут поддерживать", - сказал постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

Впрочем, с безоговорочной и бессрочной поддержкой всех действий Киева украинский постпред при ООН явно поторопился. В понедельник Генассамблея ООН большинством в 129 голосов одобрила российскую резолюцию против нацизма. Документ осуждает героизацию в любых формах нацистских движений. С тем, что это плохо, согласились даже представители прибалтийских стран. Против проголосовали только США и Украина.

Лилия Акиньшина, Андрей Стрюков, "ТВ Центр".