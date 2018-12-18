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Трамп продлил санкции против сына генпрокурора России

22:38
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Чайка-младший использовал положение своего отца, чтобы оказывать давление на конкурентов

США продлили на год санкции против Артема Чайки, сына генерального прокурора России Юрия Чайки. Соответствующий указ подписал американский президент Дональд Трамп. Рестрикции были введены год назад – 21 декабря 2017 года.

В черный список Артем Чайка попал за то, что якобы использовал положение своего отца для решения собственных вопросов. В частности, он награждал подопечных за "выигранные нечестным путем контракты, а также оказывал давление на конкурентов-предпринимателей".

Кроме Чайки, Трамп продлил санкции в отношении Гульнары Каримовой, старшей дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, передает ТАСС. В Вашингтоне утверждают, что она "возглавляла преступный синдикат, который осуществлял захват компаний, монополизировал рынки, требовал выплат взяток и занимался рэкетом".

"Закон Магнитского" был принят в США в 2012 году. Он был назван в честь скончавшегося в московском СИЗО "Матросская тишина" юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. США включают в "список Магнитского" людей, которых считают причастным к нарушению прав человека. Фигурантам списка запрещен въезд в США, их активы на территории страны замораживаются. Изначально закон касался нарушения прав человека в России, но с конца 2016 года его действие распространяется на весь мир.

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