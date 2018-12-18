Горбачев поспорил с Путиным о ракетах

Президента неверно проинформировали, считает экс-лидер СССР

Михаил Горбачев вступил в спор с Владимиром Путиным, не согласившись с его словами об одностороннем разоружении СССР в рамках ДРСМД.

Бывший советский президент утверждает, что по договору было уничтожено 109 ракет "Першинг-2" в ФРГ, а ракеты воздушного базирования, в свою очередь, охватывались договором о сокращении СНВ.

"К сожалению, президента, видимо, неправильно проинформировали. Никакого одностороннего разоружения не было. Согласно договору РСМД были уничтожены сотни ракет - как советских, так и американских", - цитирует Горбачева РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что Москва настаивает на сохранении российско-американского договора и предлагает другим странам присоединиться к нему.

Президент при этом отметил, что по договору о ракетах ликвидировались ракеты наземного базирования. И если у СССР были только такие ракеты, то у США - также морского и воздушного базирования. "Зачем руководство Советского Союза пошло на это одностороннее разоружение – одному богу известно", - сказал глава государства.