Актер Олег Мартьянов умер после долгой болезни

В последнее время артист не мог выходить на сцену

Скончался заслуженный артист России Олег Мартьянов. Ему было 66 лет. О кончине актера сообщили в Малом театре, на сцене которого выступал артист.

Как рассказал художественный руководитель театра Юрий Соломин, Олег Мартьянов умер от серьезной и продолжительной болезни. По данным РЕН, заболевание не позволяло актеру выходить на сцену.

Олег Мартьянов сыграл более 70 ролей. Он участвовал в спектаклях по произведениям Толстого, Салтыкова-Щедрина, Грибоедова, Фонвизина. Кроме того артист озвучил несколько аудиокниг.