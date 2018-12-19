ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Актер Олег Мартьянов умер после долгой болезни

05:55
  • среда
  • 19 декабря 2018

В последнее время артист не мог выходить на сцену

Скончался заслуженный артист России Олег Мартьянов. Ему было 66 лет. О кончине актера сообщили в Малом театре, на сцене которого выступал артист.

Как рассказал художественный руководитель театра Юрий Соломин, Олег Мартьянов умер от серьезной и продолжительной болезни. По данным РЕН, заболевание не позволяло актеру выходить на сцену.

Олег Мартьянов сыграл более 70 ролей. Он участвовал в спектаклях по произведениям Толстого, Салтыкова-Щедрина, Грибоедова, Фонвизина. Кроме того артист озвучил несколько аудиокниг.

Главное сегодня
Малый театр
Малый театр
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.