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Мощный пожар оставил без крова 2,5 тысячи человек в Бразилии

08:38
  • среда
  • 19 декабря 2018

Пожарным было тяжело работать из-за шквалистого ветра

Более двух с половиной тысяч человек остались без крова из-за разрушительного пожара в Бразилии. Пламенем уничтожено более 600 домов.

Возгорание началось в одном из бедных районов города Манаус. Сначала вспыхнули деревянные постройки, затем огонь перекинулся и на каменные дома.

Работу пожарных осложняла плотность жилой застройки и шквалистый ветер. В результате пожара пострадали четыре человека, сообщений о погибших нет. Причины возгорания сейчас устанавливает полиция. А жители доставлены в пункты временного размещения, отмечает "МИР24".

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