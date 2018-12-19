"По указке Порошенко": В тюрьме на Украине убили пленного россиянина

ЛНР потребует выдачи его тела на встрече гуманитарной подгруппы в Минске

Луганская народная республика заявила о гибели в тюрьме Львова российского добровольца Валерия Иванова, который принимал участие в сражениях на стороне ЛНР. При этом, смерть россиянина не была естественной.

"По нашим каналам мы получили информацию о том, что за несколько дней до смерти Валерий Иванов был избит охраной и брошен в карцер, где и скончался от полученных побоев", - заявила представитель республики в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева.

Она добавила, что несколько недель назад говорила с Ивановым по телефону и просила "дожить до обмена" пленными между Киевом и республиками Донбасса. В произошедшем она винит представителя Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ирину Геращенко и президента страны Петра Порошенко, передает агентство Луганскинформцентр.

"Сейчас я могу уверенно говорить, что его кровь на руках Ирины Геращенко и Порошенко, по указке которого она ровно год назад в числе пяти человек вычеркнула его фамилию, как и других наших добровольцев, из списка обмена", - отметила Кобцева.

Теперь ЛНР потребует у украинской стороны передать тело убитого добровольца. Это произойдет 19 декабря в ходе встречи участников Контактной группы в Минске.

Ранее Украина предложила России обмен заключенными по системе 89 россиян на 49 украинцев. По плану Киева, сначала стороны совершат обмен 23 на 23, а если Москва согласится, то затем и 66 на 19.