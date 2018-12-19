Тело знаменитой 34-летней певицы нашли в реке

О пропаже артистки заявила сестра

В Румынии скончалась известная певица Анка Поп. Артистке было 34 года. Девушка стала жертвой автоаварии.

Несколько дней назад сестра Анки обратилась в полицию с заявлением об исчезновении артистки. Правоохранители тут же начали поиски. Вскоре дайверы обнаружили машину Поп в реке Дунай на юго-западе страны.

Когда автомобиль подняли на поверхность, в машине нашли тело Анки. По предварительным данным, певица не справилась с управлением и слетела с трассы, передает Associated Press.

Песни Анки Поп особенно востребованы в Японии. Девушка сотрудничала с музыкантом Гораном Бреговичем. Их совместные композиции покорили Европу.