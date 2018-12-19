ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Половина населения Сирии не проголосует за конституцию

13:06
  • среда
  • 19 декабря 2018

За пределами республики находятся почти 10 миллионов сирийцев

О вероятности проведения референдума по конституции в Сирии в эфире программы "События. 25-й час" рассуждает профессор Института стран Азии и Африки МГУ Владимир Исаев.

"В этом вопросе непонятица полная. Как проводить голосование в Идлибе, который не подчиняется никому? Как голосовать в Ракке? Что делать с беженцами? За пределами Сирии находятся почти 10 миллионов человек. Если учитывать, что до начала военного конфликта проживали 25 миллионов человек, получается, что половина страны не примет участие в голосовании. Почему в странах, куда бежали сирийцы, нельзя открыть участки для голосования? Потому что все арабские страны по решению Лиги Арабских государств разорвали дипломатические отношения с Сирией", - сообщил Исаев.

Новости по теме
Владимир Исаев
Владимир Исаев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.