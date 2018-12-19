Половина населения Сирии не проголосует за конституцию

За пределами республики находятся почти 10 миллионов сирийцев

О вероятности проведения референдума по конституции в Сирии в эфире программы "События. 25-й час" рассуждает профессор Института стран Азии и Африки МГУ Владимир Исаев.

"В этом вопросе непонятица полная. Как проводить голосование в Идлибе, который не подчиняется никому? Как голосовать в Ракке? Что делать с беженцами? За пределами Сирии находятся почти 10 миллионов человек. Если учитывать, что до начала военного конфликта проживали 25 миллионов человек, получается, что половина страны не примет участие в голосовании. Почему в странах, куда бежали сирийцы, нельзя открыть участки для голосования? Потому что все арабские страны по решению Лиги Арабских государств разорвали дипломатические отношения с Сирией", - сообщил Исаев.