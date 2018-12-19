Камчатскую чиновницу наказали за сравнение пенсионера с животным

С соцсетях распространилось видео этого инцидента

Наказана сотрудница камчатского учреждения "Центр финансового обеспечения", которое подведомственно местному министерству финансов. Женщина сравнила пришедшего к зданию краевого правительства вооруженного пенсионера с животным и предложила усыпить его дротиком, отмечает "Газета.Ru".

Ее привлекли к "дисциплинарной ответственности в форме замечания". Ранее сообщалось, что камчатское правительство решило уволить чиновницу.

Автор видео: издание "Бизнес Online"

Инцидент произошел в середине ноября. При себе у 67-летнего мужчины был обрез и шесть патронов. Он пытался зайти в здание правительства, однако был задержан сотрудниками полиции и Росгвардии. После инцидента пенсионера направили в психоневрологический диспансер.