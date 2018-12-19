"Нежелательный прецедент": Россия не покажет раздражающую США ракету

По мнению замглавы МИД России Сергея Рябкова, американская сторона не хочет смотреть на 9М729

Показ США российской ракеты 9М729 выходит за рамки соглашения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, на данном этапе демонстрация американской стороне ракеты, уничтожения которой она хочет, вряд ли была бы оправдана "как с политической, так и с технической точек зрения".

"Показ ракеты выглядел бы нежелательным прецедентом на фоне крайне интрузивных заходов США в попытке "просветить" российские наработки, задел в области ракетостроения", - подчеркнул Рябков.

По его словам, во время экспертных консультаций США предложили России рассказать не только о сроках и районах всех испытаний 9М729, но и о том, какие еще ракетные системы испытывались за указанный американской стороной период на этом полигоне. По словам дипломата, это приведет к тому, что США будут требовать показа "практически любой военной техники, которая чем-то им не понравилась", передает "Коммерсантъ".

При этом Рябков отметил, что США не просили показать им ракету. Однако они фактически потребовали ее уничтожить проверяемым способом.

"Не для того, чтобы посмотреть на нашу ракету, затевалась вся эта многоходовая игра. Мы исходим из того, что американцы для себя все уже решили", - заявил замминистра.

В начале декабря глава Госдепа США Майк Помпео дал России 60 дней на ликвидацию ракетной системы 9М729. Американские власти считают, что ее испытания идут в разрез с ДРСМД. В противном случае Вашингтон обещает выйти из соглашения 2 февраля.

Позднее США предложили России два варианта того, как поступить с ракетой. Россия должна либо отказаться от нее, либо изменить радиус действия в соответствии с условиями Договора.

В Госдепе считают, что у этих ракет радиус действия от 500 до 5500 километров. В России ответили, что система 9М729 никогда не испытывалась на такую дальность.