Россиянам грозит массовое увольнение

В каких сферах будут увольнять штат, а в каких набирать сотрудников?

23% российских работодателей намерены начать следующий год с сокращения штата, при этом почти 20%, наоборот, хотят его расширить. Такие данные приводит портал Rabota.ru.

Больше всего изменений в штате произойдет в сфере медиа, маркетинга и продовольствия. При этом набирать новых сотрудников будут в основном IT-компании, а также предприятия, оказывающие услуги для бизнеса, пишет "Российская газета".

Между тем, по данным газеты "Известия", уровень безработицы не будет меняться в нашей стране до 2021 года. По мнению экспертов, повышение пенсионного возраста окажет незначительное влияние на рынок труда.

Как отмечает Министерство труда, спрос на работников также будет повышаться в условиях экономического роста. Официально по итогам этого года безработными числятся более 3,5 миллиона россиян.