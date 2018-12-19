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Россиянам грозит массовое увольнение

09:11
  • среда
  • 19 декабря 2018

В каких сферах будут увольнять штат, а в каких набирать сотрудников?

23% российских работодателей намерены начать следующий год с сокращения штата, при этом почти 20%, наоборот,  хотят его расширить. Такие данные приводит портал Rabota.ru.

Больше всего изменений в штате произойдет в сфере медиа, маркетинга и продовольствия. При этом набирать новых сотрудников будут в основном IT-компании, а также предприятия, оказывающие услуги для бизнеса, пишет "Российская газета".

Между тем, по данным газеты "Известия", уровень безработицы не будет меняться в нашей стране до 2021 года. По мнению экспертов, повышение пенсионного возраста окажет незначительное влияние на рынок труда.

Как отмечает Министерство труда, спрос на работников также будет повышаться в условиях экономического роста. Официально по итогам этого года безработными числятся более 3,5 миллиона россиян.

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