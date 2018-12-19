Московских голубей накормят салом

Угощение для пернатых появится в городских парках

Сотрудники ГПБУ "Мосприрода" приготовили к Новому году угощения для птиц. В столичных парках пернатым раздадут вкусные игрушки.

"На елки мы развешиваем рябиновые бусы и игрушки из семян и несоленого сала, которые не только красивые, но и съедобные", - рассказал начальник отдела экологического просвещения и учета животных "Мосприроды" Осип Тунинский.

Полакомиться подарками смогут едят синицы, воробьи, голуби, дрозды и все птицы, которые остались зимовать в мегаполисе, передает агентство "Москва". "Мы также готовы выдать желающим кормушку, чтобы они ее установили и кормили птиц", - отметил эколог.