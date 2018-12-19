Бутина пропала после признательных показаний

​Отец арестованной россиянки уже неделю не может связаться с дочерью

Валерий Бутин, который является отцом задержанной в США россиянки Марии Бутиной, рассказал, что не разговаривал со своей дочерью с момента судебного заседания. По его словам, он беспокоится из-за того, что она пропала.

"Связь сейчас полностью отсутствует, я почти неделю не слышал голос дочери. Мне в голову приходит только одна мысль: это очередная попытка американской стороны оказать на Марию давление", — сказал Бутин.

По его словам, администрация тюрьмы объяснила отсутствие связи техническими неполадками. Но Валерий Бутин им не верит. Он отметил, что человек становится более уязвимым, когда его лишают общения с родными, пишет газета "Известия".

Тем не менее, Бутин отметил, что его дочь до сих пор находится в изоляторе, в который ее поместили еще 20 ноября за то, что она передала другой заключенной номер телефона своего адвоката.

Говоря о защите дочери, Бутин заявил, что адвокаты могут прекратить работу из-за недостатка финансовых средств. Также он не знает, что делать, если суд потребует выплатить штраф в несколько тысяч долларов.

"Сейчас я просто не знаю, как решить финансовый вопрос. Поэтому, пользуясь случаем, прошу всех неравнодушных к судьбе Марии людей помочь ей", - отметил он.

Также Валерий Бутин рассказал, что именно Мария будет делать на родине после возвращения. В частности, она могла бы найти себя в сфере образования.

Ранее стало известно, что Мария Бутина готова дать показания в США по еще одному делу. В связи с этим федеральная прокуратура Вашингтона подала в суд ходатайство о тайном перемещении россиянки для этих целей.

Мария Бутина пошла на сделку со следствием 13 декабря. Россиянка признала себя виновной в сговоре с целью нанести вред США.

Американские власти обвиняют ее в том, что она работала агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.