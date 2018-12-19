Джеймс Бонд бросил пить

Агент 007 поменяет образ в угоду политкорректности

В следующем фильме про Джеймса Бонда образ суперагента претерпит серьезные изменения. Теперь мы его уже не увидим, потягивающим мартини или виски. По данным исследователей, которые изучили всю "бондиану", а агента 007 большие проблемы с алкоголем – налицо явные признаки зависимости от вредных напитков.

Так, за 24 фильма Бонд выпивал 109 раз. После пары бокальчиков он садится за руль, играет в азартные игры, занимается сексом и вообще пускается во все тяжкие. "МИ-6 следует быть более ответственным работодателем и изменить свою культуру потребления алкоголя на рабочем месте", - пишет "ИноТВ".

Ранее сообщалось, что новую часть серии фильмов о секретном агенте снимет британец Дэнни Бойл. Сценарий напишет Джон Ходж, спродюсируют картину Барбара Брокколи и Майкл Джи Уилсон.