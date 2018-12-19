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Как не заболеть в мороз: советы медиков

10:17
  • среда
  • 19 декабря 2018

Горячий чай в холода оказался не так уж полезен

Врачи дали совет москвичам, как не заболеть в сильный мороз. По словам медиков, горожане часто имеют неправильное представление о поведении в холода. К примеру, распространенной ошибкой является укутывание шарфом.
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"Выдыхаемый горячий пар пропитывает шарф, и под воздействием морозного воздуха он превращается в ледяную корку. Как результат - простуда или ангина", - пояснила врач общей практики одной из столичных поликлиник Светлана Борисова.

Также возрастает шанс простудиться, если перед выходом на улицу выпить чай. "Горячий напиток увеличивает кровообращение и расширяет сосуды. Значит при выходе на мороз теряется много собственного тепла", - отметил эксперт, посоветовав любителям кипятка выждать 30 минут, прежде чем идти на мороз.

Курение и употребление алкоголя могут привести к обморожению рук и ног. Также опасно садиться на снег или на холодные предметы, к примеру металл и бетон, передает РИА Новости. "Нельзя принимать душ пред выходом на улицу и выходить с мокрыми волосам", - предупредила врач.

Защитить организм от простуды можно соблюдая диету. Зимой в питание лучше всего включать много жиров, к примеру сало, и белки, которые, расщепляясь, согреют организм.

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